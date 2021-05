Zielinski da record: la statistica che esalta il polacco

Piotr Zielinski sta disputando una stagione straordinaria e sta mostrando finalmente quella continuità che gli mancava. Contro lo Spezia ha segnato il settimo gol in questo campionato, stabilendo il suo record in una stagione in Serie A. Lo fa sapere il Napoli sul proprio account social. Ottima stagione quella dell'ex Empoli che ha timbrato il cartellino anche contro lo Spezia. Per lui anche un assist per Osimhen.