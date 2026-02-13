Ziliani contro Figc: "Sanò gli illeciti della Juve, ora una mossa anti-Napoli vergognosa"
TuttoNapoli.net
Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, su X riportato un suo articolo sulle mosse sbagliate della FIGC, citando tra l'altro il blocco al mercato di gennaio del Napoli: "Per non dimenticare: ci fu un tempo in cui una Federazione che aveva punito anni di illeciti di un club con una multa bloccò il mercato a un altro club considerato modello di gestione in Europa.
Ora che il mercato invernale si è concluso, sarebbe un errore fingere di dimenticare la vergognosa mossa anti-Napoli sfoggiata dalla sempre più scandalosa FIGC di Gravina, quella che nel maggio 2023 sanò una miriade di illeciti della Juventus, certificati sia in sede penale che sportiva, con un'ammenda di 718 mila euro".
Pubblicità
Dai social
Copertina Alisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com