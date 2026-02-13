Ziliani contro Figc: "Sanò gli illeciti della Juve, ora una mossa anti-Napoli vergognosa"

vedi letture

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, su X riportato un suo articolo sulle mosse sbagliate della FIGC, citando tra l'altro il blocco al mercato di gennaio del Napoli: "Per non dimenticare: ci fu un tempo in cui una Federazione che aveva punito anni di illeciti di un club con una multa bloccò il mercato a un altro club considerato modello di gestione in Europa.

Ora che il mercato invernale si è concluso, sarebbe un errore fingere di dimenticare la vergognosa mossa anti-Napoli sfoggiata dalla sempre più scandalosa FIGC di Gravina, quella che nel maggio 2023 sanò una miriade di illeciti della Juventus, certificati sia in sede penale che sportiva, con un'ammenda di 718 mila euro".