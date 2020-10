Ziliani polemizza: "I negativi del Napoli dovevano giocare a tutti i costi con la Juve e quelli dell'U21 no?"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, dopo la notizia riguardante l'Under 21 dell'Italia (che sarà sostituita dall'Under 20 per il match con la Repubblica d'Irlanda a causa dei diversi contagiati in squadra), ha polemizzato tirando in ballo quanto accaduto per il match tra Juventus e Napoli: "Quindi, ricapitolando: i negativi del Napoli avrebbero dovuto giocare a tutti i costi contro la Juventus mentre i negativi dell’Under 21 azzurra no, troppo rischioso, magari infettiamo l’Irlanda, non sta bene. Quando si dice fare gli splendidi con il Coronavirus degli altri".

