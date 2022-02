Atalanta, Malinovskyi segna due volte e mostra la maglia: "No war in Ukraine"

Un messaggio chiaro e comprensibile, quello del fantasista ucraino, in un giorno di paura per il suo Paese.

"No war in Ukraine”. No alla guerra in Ucraina. Dopo aver portato sul 2-0 l’Atalanta al Pireo contro l’Oympiacos, con un potente sinistro dei suoi su assist di Koopmeiners, Ruslan Malinovskyi - che poi ha bissato per il 3-0 - ha mostrato questa scritta sulla maglietta bianca che ha indossato sotto questa della Dea. Un messaggio chiaro e comprensibile, quello del fantasista ucraino, in un giorno di paura per il suo Paese. Malinovskyi, per quanto possa sembrare paradossale, potrebbe rischiare provvedimenti da parte della UEFA, sempre attenta a sanzionare messaggi politici veicolati da calciatori e club.