AZ, Slot deluso: "Meritavamo di vincere con la Real, ora battiamo il Napoli"

Rammarico nelle parole alla stampa olandese del tecnico dell'AZ, Arne Slot, dopo il pari per 0-0 contro la Real Sociedad sprecando tante palle gol: "Avremmo dovuto vincere visto il gioco e le occasioni create, torniamo a casa delusi guardando anche la classifica. E' fantastico comunque aver giocato così bene contro la prima in classifica in Liga, possiamo tenere questo livello. Napoli? L'abbiamo già battuto, li affronteremo con buonissime sensazioni".