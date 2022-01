Barcellona col Napoli senza Dembele? Prossima settimana decisiva per la cessione

Tra Ousmane Dembélé e il Barcellona sembra essere finita. Dopo le parole del ds Alemany è arrivata ieri la risposta del giocatore francese, che ha parlato di calunnie e ricatti nei suoi confronti. Il giocatore è fuori rosa e Xavi non lo ha convocato per la sfida di Copa del Rey giocata ieri; così, Moussa Sissoko (agente dell'esterno) ha deciso di incontrarsi con il club per trovare una soluzione che soddisfi tutti. Il summit, riporta Sport, si terrà all'inizio della prossima settimana, lunedì 24 o martedì 25 gennaio.