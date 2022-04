Bufera Barça sui 30mila tedeschi al Camp Nou. Laporta: "Fatto grave, mi scuso e spiegheremo!"

In casa Barcellona fa molto discutere la presenza di circa 30mila tifosi dell’Eintracht Francoforte nella sfida di ieri al Camp Nou

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

In casa Barcellona fa molto discutere la presenza di circa 30mila tifosi dell’Eintracht Francoforte nella sfida di ieri al Camp Nou che ha segnato la fine dell’avventura europea dei catalani. “Mi sento in imbarazzo per quanto visto sugli spalti, è molto grave e mi scuso. Stiamo elaborando tutte le informazioni e daremo spiegazioni perché quanto successo oggi non è normale, non sarebbe dovuto accadere e prenderemo tutte le misure necessarie affinché non accada nuovamente. - ha spiegato il presidente Joan Laporta soffermandosi poi sulla gara – Se è un fallimento impareremo dai nostri errori, questa sconfitta dovrebbe farci credere di più sulle nostre idee. Non siamo riusciti a vincere e dobbiamo accettarlo anche se siamo tutti tristi e arrabbiati, ma dobbiamo andare avanti e concentrarci sulla Liga”.