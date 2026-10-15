Celta Vigo-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Giraldez e Spalletti
La Juventus cerca in Europa League la spinta necessaria per rilanciarsi dopo una ripartenza complicata in Serie A. Questa sera, alle 21, i bianconeri saranno impegnati sul campo del Celta Vigo per la seconda giornata della League Phase, con l’obiettivo di dare continuità al successo per 5-0 contro gli olandesi del NEC all’esordio. Una vittoria che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di iniziare il percorso europeo nel migliore dei modi, ma che ora dovrà trovare conferme anche in trasferta.
Juventus, le scelte di Spalletti: Kelly, Koopmeiners e Woltemade dal primo minuto
Spalletti cambia alcune pedine rispetto all’undici abituale, con un assetto che oscilla tra il 4-2-3-1 e la difesa a tre, con McKennie e Cambiaso impiegati a tutta fascia. Kelly parte in difesa al posto di Lucumí, mentre Koopmeiners prende il posto di Douglas Luiz a centrocampo. In attacco c’è Woltemade dal primo minuto come riferimento offensivo, con Kolo Muani inizialmente in panchina.
Celta Vigo-Juventus, le formazioni ufficiali
CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; J. Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Alvarez, Swedberg; Jutgla.
A disposizione: Bayindir, Faye, Aspas, Nunez,
Allenatore: Claudio Giraldez.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Sarr, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Woltemade.
A disposizione: Pinsoglio, Neto, Celik, Bremer, Kolo Muani, Douglas Luiz, Lucumi, Gonzalez, Cabal.
Allenatore: Luciano Spalletti.
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