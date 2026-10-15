Europa League, i finali delle 18.45: il Leverkusen passeggia, il Lione batte il Crystal Palace

Europa League, i finali delle 18.45: il Leverkusen passeggia, il Lione batte il Crystal PalaceTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 20:45Europa League
di Francesco Carbone
Si chiudono le gare delle 18:45 della seconda giornata di Europa League. Tra i risultati più significativi spiccano i successi di Bayer Leverkusen e Lione

Si sono concluse le partite delle 18:45 valide per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Tra i risultati principali spicca la netta vittoria del Bayer Leverkusen contro il Lech Poznań, mentre il Lione ha conquistato un successo importante contro il Crystal Palace.

Europa League, i finali delle 18:45: i risultati della seconda giornata

Di seguito tutti i risultati finali delle sfide disputate nel turno pomeridiano della competizione europea.

AZ Alkmaar-Happoel Beer Sheva 2-1
Celje-Omonia 0-3
Lech Poznan-Bayer Leverkusen 0-4
Lione-Crystal Palace 3-2
Union Saint-Gilloise-Real Sociedad 1-1
Salisburgo-Milan 0-4
Sparta Praga-Lillestrom 1-1
Torreense-Sunderland 1-2 