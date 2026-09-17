Europa League, i risultati: Torreense nella storia! Super Crystal Palace, Bournemouth corsaro
Si è completato il quadro della prima giornata di League Phase di Europa League. Tra i risultati più significativi spicca il netto successo del Besiktas di Vincenzo Italiano, che ha travolto 4-1 l'Olympique Marsiglia. Una vittoria che conferma l'ottimo avvio dell'allenatore italiano sulla panchina turca e regala al Besiktas i primi tre punti nel percorso europeo.
Europa League, le altre sorprese della serata
Tra le sorprese della giornata c'è anche lo storico successo della Torreense, formazione di seconda divisione portoghese, capace di espugnare il campo di una squadra norvegese. Parte con il piede giusto anche il Crystal Palace, protagonista di un esordio europeo convincente, mentre non poteva iniziare meglio l'avventura del Bournemouth, vittorioso a San Sebastián. Di seguito, tutti i risultati della serata.
Levski Sofia - Salisburgo 0-1
39' Tabakovic
OFI Creta - Hoffenheim 2-0
30' Cantalapiedra, 84' Kanellopoulos
Besiktas - Marsiglia 4-1
15' Fakili (B), 29' Abdallah (M), 56' Cerny (B), 59' Murillo (B), 81' Poku (B)
Celtic - Ferencvaros 1-3
20' Dele (F), 44' Baur (C), 45' + 1 Zacharissen (F), 47' Arzani (F)
Crystal Palace - Lech Poznan 4-0
10' Pino, 27' Richards, 34' Larsen, 89' Nketiah
Juventus - NEC Nijmegen 5-0
9' Nico Gonzalez, 24' Alajbegovic, 35' Woltemade rig., 75' Celik, 82' Kolo Muani
Lillestrom - Torreense 1-2
23' Alfaro (T), 49' Pozo (T), 79' Olsen (L)
Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise 0-3
17' Mofokeng, 43' Blondic, 59' Kricfalusi
Real Sociedad - Bournemouth 1-2
11' Kluivert (B), 20' Rayan (B), 58' Gomez (R)
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