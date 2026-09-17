Ufficiale Juventus-NEC, le formazioni ufficiali: Spalletti cambia in porta e in attacco

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Juventus-NEC, Luciano Spalletti sorprende nelle formazioni ufficiali dell’esordio in Europa League: Kolo Muani parte dalla panchina

La Juventus di Luciano Spalletti debutta in Europa League contro in NEC una scelta che non passa inosservata: Kolo Muani parte dalla panchina. Il tecnico bianconero si affida al 3-4-2-1, con Grabara tra i pali e Kalulu, Gatti e Lucumí a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo spazio a Sarr e Douglas Luiz, mentre sulle corsie esterne agiranno Nico Gonzalez a destra e Celik a sinistra.

Juventus, McKennie e Alajbegovic alle spalle di Woltemade

La novità principale riguarda dunque il reparto offensivo, dove McKennie e Alajbegovic avranno il compito di supportare Woltemade. Panchina anche per Vicario, Bremer e Conceicao, oltre a Kolo Muani, che in molti si aspettavano dal primo minuto. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Juventus (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi; Nico Gonzalez, Sarr, Douglas Luiz, Celik; McKennie, Alajbegovic; Woltemade. A disposizione: Pinsoglio, Vicario, Bremer, Coinceicao, Koopmeiners, Kolo Muani, Owusu, Pagnucco, Elimoghale. Allenatore: Luciano Spalletti.

NEC (4-3-2-1): Polster; Sandler, Storm, Kabar; Thomas, Lebreton, Nejasmic, Bischoff; Tadic, Chery; Linssen. A disposizione: Entius, Geneste, Schuurs, Willumsson, Sierhuis, Nuytinck, Geiger, Kers, Monteiro, Moslih, Gabriel Bras. Allenatore: Dick Schreuder.