La Juventus si riscatta dopo la sconfitta con il Sassuolo: travolto il modesto NEC

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Juventus-NEC 5-0, la squadra di Luciano Spalletti domina all'esordio in Europa League: in gol Nico Gonzalez, Alajbegovic, Woltemade e Celik.

La Juventus rialza subito la testa dopo la sconfitta di Reggio Emilia e inaugura la propria League Phase di Europa League con una netta vittoria per 5-0 sul NEC. Una prestazione senza particolari difficoltà per gli uomini di Luciano Spalletti, che mettono la gara in discesa già nel primo tempo. Al 9' Nico Gonzalez sblocca il risultato, sfruttando il lancio di Grabara e l'errore di Polster in uscita per depositare il pallone in rete. Al 24' arriva il raddoppio: Sarr trova McKennie con una verticalizzazione, l'americano serve Alajbegovic che, dal limite dell'area, incrocia il destro sotto l'incrocio dei pali. Il tris arriva al 35', con Woltemade che trasforma il calcio di rigore conquistato da Nico Gonzalez e porta la Juventus sul 3-0.

Juventus, nella ripresa arrivano il poker di Celik e il quinto gol

Con il risultato ormai al sicuro, nella ripresa la Juventus gestisce il possesso e controlla i ritmi, dando minutaggio a Sarr e preservando, per quanto possibile, McKennie, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Spazio anche per Kolo Muani, che sfrutta al meglio i minuti a disposizione: il francese salta Schuurs e serve Celik, che con il piattone firma il 4-0 e trova la sua prima rete con la nuova maglia. All'82' arriva anche il quinto gol: Celik brucia Polster in uscita e completa la sua serata con la doppietta, salendo così a quota uno in stagione.