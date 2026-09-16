Europa League, vincono Lione, Leverkusen e Sunderland: i risultati
Si chiudono i sette incontri delle ore 21 del primo turno di Europa League, con un bilancio di cinque vittorie e due pareggi. Spicca il pesante ko del Milan, battuto 2-0 a San Siro dal Benfica. Successo anche per il Lione di Paulo Fonseca, che supera 2-1 l’Anderlecht, mentre il Bayer Leverkusen non lascia scampo al Celje.
Europa League, Olympiakos e Sunderland vincono di misura
L’Olympiakos piega lo Jagiellonia all’84’ grazie a Yaremchuk, servito dall’ex Bologna Freuler, mentre al Sunderland basta un rigore di Le Fee per superare l’AZ Alkmaar. Finiscono invece senza reti Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria e Sturm Graz-Rennes.
I finali delle 21
Anderlecht - Lione 1-2
8' Nartey (L), 22' Nakamura (L), 61' Cvetkovic (A)
Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagabria 0-0
Bayer Leverkusen - Celje 2-0
15' autogol Seslar (B), 80' Medina (B)
Milan - Benfica 0-2
16' Lukebakio (B), 53' Kaminski (B)
Olympiakos - Jagiellonia 2-1
20' Szmyt (J), 43' Gonzalez (J), 84' Yaremchuk (O)
Sturm Graz - Rennes 0-0
Sunderland - AZ Alkmaar 1-0
66' rigore Le Fee (S)
I finali delle 18.45
Ararat-Armenia - Sparta Praga 1-4
20' Guddal (S), 22' Guddal (S), 53' Mercado (S), 55' Wilson Valdez (A), 71' Vydra (S)
Omonia - Celta Vigo 1-0
89' Balkovec (O)
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