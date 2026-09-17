Il Besiktas di Italiano è spettacolare! Ne rifila 4 al Marsiglia ed è la 4ª vittoria di fila
Quattro vittorie consecutive e un entusiasmo crescente intorno a Vincenzo Italiano. Il Besiktas ha inaugurato la League Phase di Europa League travolgendo 4-1 l'Olympique Marsiglia, confermando il momento positivo della squadra turca. L'ex allenatore del Bologna ha impresso in poco tempo identità, mentalità e un calcio offensivo alla formazione di Istanbul. La gara si è sbloccata al 15' con Fakili, prima del pareggio francese firmato da Abdallah al 29'. Nella ripresa, però, il Besiktas ha preso il controllo della partita.
Besiktas, Italiano conquista i tifosi: quarta vittoria consecutiva
La svolta è arrivata al 56' con il gol del 2-1 di Cerny, seguito appena tre minuti più tardi dal tris di Murillo. All'81' Poku ha completato la goleada, fissando il risultato sul 4-1. Per Italiano arriva così la quarta vittoria consecutiva tra Super Lig ed Europa League, in un avvio che ha già acceso l'entusiasmo della piazza. Al termine della gara, i tifosi del Besiktas hanno nuovamente dedicato cori all'allenatore italiano, segnale di un feeling già forte con l'ambiente.
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