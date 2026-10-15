Cisse-show! Tutto facile per il Milan: 0-4 a Salisburgo, tripletta per il 2006 ex Catanzaro

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Il Milan si riscatta dopo il ko contro il Benfica e vince 0-4 in Austria. Protagonista assoluto Alphadjo Cissé, classe 2006, autore di una tripletta storica.

Quattro gol, una prova convincente e la risposta attesa dopo il ko contro il Benfica. Il Milan domina in Austria e supera 0-4 il Salisburgo, ritrovando certezze grazie a una prestazione corale di alto livello. Il vantaggio arriva al 15’, quando l’inglese crossa dalla destra e trova l’inserimento di Cissé, che segna di testa. Al 32’ il giovane trequartista raddoppia, finalizzando un’azione avviata da Hutchinson e rifinita da Bartesaghi.

Cissé nella storia con una tripletta, Ramos firma il poker

Nella ripresa Cissé completa la sua serata da protagonista: prima sfrutta una ripartenza rifinita da Rabiot, poi firma il terzo gol personale, diventando il più giovane a realizzare una tripletta in una partita europea secondo il dato riportato. Nel finale spazio anche a Modric, che torna a giocare in Europa League dopo 15 anni, e a Ramos, in gol dieci minuti dopo il suo ingresso grazie a un recupero di Jashari al limite dell’area. Per il portoghese è il secondo centro stagionale. A rovinare parzialmente il finale arriva l’espulsione di Terracciano, punito per un fallo da ultimo uomo a sette minuti dal termine. Il Milan archivia comunque una serata perfetta e guarda ai prossimi impegni: prima l’Atalanta in campionato, poi il Bournemouth in Europa League.