Dalla Russia - Possibile assenza pesante in casa Spartak: Larsson in dubbio

Possibile assenza pesante in casa Spartak Mosca per la sfida di Napoli in programma giovedì. Secondo il portale Sport-Express, l'attaccante Jordan Larsson potrebbe saltare la partita del secondo turno di Europa League al Maradona.

Il 24enne sarebbe alle prese con un problema alla gamba, anche se una decisione sul suo utilizzo contro gli azzurri verrà presa solo nelle prossime ore.