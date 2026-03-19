EL, risultati e verdetti: Panathinaikos di Benitez a casa! Passano Aston Villa e Porto
L’Aston Villa supera il Lille nella ripresa grazie a una prestazione determinata, con l’ex giallorosso Bailey a segno, e ora attende l’esito della sfida Roma-Bologna per conoscere il proprio avversario ai quarti di finale. Intanto il Betis ribalta il Panathinaikos di Rafa Benitez, che si era imposto all’andata, conquistando la qualificazione. Festeggia anche Francesco Farioli con il suo Porto, che si unisce alle squadre già qualificate per i quarti di finale.
Braga - Ferencvaros 4-0 (giocata martedì, andata 0-2)
11' e 53' R. Horta, 15' Grillitsch, 34' Martinez
Friburgo - Genk 5-1 (andata 0-1)
19' Ginter (F), 25' Matanovic (F), 39' Smets (G), 53' Grifo (F), 57' Suzuki (F), 79' Eggestein (F)
Lione - Celta 0-2 (andata 1-1)
61' Rueda, 90' + 2 Jutgla
Midtjylland - Nottingham Forest 1-2, 1-5 dcr (andata 1-0)
41' Dominguez (N), 52' Yates (N), 69' Erlic (M)
Aston Villa - Lille 2-0 (andata 1-0)
43' McGinn, 86' Bailey
Betis - Panathinaikos 4-0 (andata 0-1)
8' Ruibal, 45' + 1 Amrabat, 53' Cucho Hernandez, 66' Antony
Porto - Stoccarda 2-0 (andata 2-1)
21' William Gomes, 72' Froholdt
Roma - Bologna 3-3 (andata 1-1)
22' Rowe (B), 32' Ndicka (R), 45' + 2 rig. Bernardeschi (B), 58' Castro (B), 69' rig. Malen (R), 80' Pellegrini (R)
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