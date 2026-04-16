Ufficiale Europa League, i risultati: rimonta clamorosa del Braga, passa anche il Nottingham

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Nel primo tempo delle due gare parallele ad Aston Villa-Bologna il discorso qualificazione sembrava ancora aperto, ma i successivi 45 minuti hanno poi definito il quadro. Il Bologna è crollato anche al ritorno in Inghilterra, travolto 4-0 dall’Aston Villa. Nell’altra sfida, invece, il Braga ha completato una rimonta spettacolare contro il Betis Siviglia: dopo lo 0-2 iniziale firmato Antony ed Ezzalzouli, i portoghesi hanno ribaltato tutto fino al 4-2, con la rete di Pau Víctor prima dell’intervallo a dare il via alla rimonta e tre gol nella ripresa che hanno eliminato gli spagnoli e regalato una notte storica alla squadra di Artur Jorge.

Notte amara per Farioli, esulta il Nottingham Forest

Serata amara invece per Francesco Farioli, ancora una volta punito dagli episodi. Dopo l’autogol di Martim Fernandes all’andata che aveva complicato il cammino del Porto, nel ritorno al City Ground è arrivata l’espulsione di Bednarek per un intervento pericoloso, che ha lasciato i “dragoni” in dieci per gran parte del match. In inferiorità numerica, il Porto ha ceduto nel finale al Nottingham Forest, punito da una deviazione di Gibbs-White che ha fissato l’1-0 decisivo, risultato poi difeso fino al termine dei sette minuti di recupero concessi da Makkelie. Inglesi in semifinale, eliminazione amara per la squadra di Farioli.

Il finale delle 18:45

Celta Vigo - Friburgo 1-3

33' Matanovic (F), 39' Suzuki (F), 50' Suzuki (F), 90'+1 Swedberg (C)

I finali delle 21

Aston Villa - Bologna 4-0

16' Watkins (A), 26' Buendia (A), 39' Rogers (A), 89' Konsa (A)

Betis Siviglia - Braga 2-4

13' Antony (BS), 26' Ezzalzouli (BS), 38' Pau Victor (SB), 49' Carvalho (SB), 53' rigore Hortha (SB), 74' Gorby (SB)

Nottingham Forest - Porto 1-0

12' Gibbs-White (N)

*in grassetto in semifinale