Salisburgo travolto dal Milan, male anche Lindstrom: “Una comparsa con pochi spunti”

Salisburgo travolto dal Milan, male anche Lindstrom: “Una comparsa con pochi spunti”
Oggi alle 21:50Europa League
di Francesco Carbone
La tripletta di Alphadjo Cissé trascina il Milan al successo contro il Salisburgo. Tra gli austriaci delude Jesper Lindstrom, che riceve un 5 in pagella.

Il Milan travolge il Salisburgo per 4-0 nella seconda giornata di Europa League, grazie alla tripletta di Alphadjo Cissé, a segno al 15’ e al 32’ del primo tempo e al 4’ della ripresa, e alla rete di Ramos al 27’ del secondo tempo. 

Salisburgo-Milan, Lindstrom da 5: la pagelle dell'ex Napoli

Tra i giocatori austriaci finiti sotto la sufficienza nelle pagelle di Tuttomercatoweb c’è anche Jesper Lindstrom, ex Napoli, protagonista di una prestazione poco incisiva. Il danese riceve un 5 in pagella: "Meteora al Napoli, vive una partita da comparsa con davvero pochi spunti offensivi".