Salisburgo travolto dal Milan, male anche Lindstrom: “Una comparsa con pochi spunti”
La tripletta di Alphadjo Cissé trascina il Milan al successo contro il Salisburgo. Tra gli austriaci delude Jesper Lindstrom, che riceve un 5 in pagella.
Il Milan travolge il Salisburgo per 4-0 nella seconda giornata di Europa League, grazie alla tripletta di Alphadjo Cissé, a segno al 15’ e al 32’ del primo tempo e al 4’ della ripresa, e alla rete di Ramos al 27’ del secondo tempo.
Salisburgo-Milan, Lindstrom da 5: la pagelle dell'ex Napoli
Tra i giocatori austriaci finiti sotto la sufficienza nelle pagelle di Tuttomercatoweb c’è anche Jesper Lindstrom, ex Napoli, protagonista di una prestazione poco incisiva. Il danese riceve un 5 in pagella: "Meteora al Napoli, vive una partita da comparsa con davvero pochi spunti offensivi".
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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