Europa League, i finali delle 18.45: Liverpool ko! Manita Leverkusen, ok Slavia e Villarreal

© foto di www.imagephotoagency.it

Finite tutte le partite iniziate alle 18:45 di Europa League. Dilagano Slavia Praga e Leverkusen, che passano per primi, così come il Villarreal, ok in trasferta contro il Rennes, mentre perde il Liverpool. Tutto facile per la Roma, che passeggia sullo Sheriff Tiraspol. Di seguito tutti i risultati:

LASK - Tolosa 1-2

54' Dallinga (T), 61' Ljubicic (L), 83' Suazo (T)

Leverkusen - Molde 5-1

6' Schick (L), 22' Tapsoba (L), 26' Ellingsen autogol (L), 60' Hlozek (L), 70' Mbamba (L), 76' Kitolano (M)

Panathinaikos - Maccabi Haifa 1-2

20' David (M), 74' Chery (M), 89' Ioannidis (P)

Qarabag - Hacken 2-1

1' Leandro Andrade (Q), 45'+4' Benzia (Q), 90'+4' Huseynov (H)

Rennes - Villarreal 2-3

36' Moreno rig. (V), 37' Assignon (R), 63' Akhomach (V), 79' Blas (R), 80' Parejo (V)

Roma - Sheriff Tiraspol 3-0

11' Lukaku, 32' Belotti, 90'+3' Pisilli

Union SG - Liverpool 2-1

32' Amoura (U), 40' Quansah (L), 43' Puertas (U)

Slavia Praga - Servette 4-0

15' Doudera, 25' Schranz, 30' Chytil, 45'+1' Chytil