Europa League, i risultati al 45': Arsenal e Fenerbahce vedono gli ottavi, Union avanti

La Roma rischia di raggiungere Lazio e Fiorentina in Conference League. Al termine dei primi 45' la squadra di Mourinho è sotto all'Olimpico contro il Ludogorets; per il secondo posto e l'accesso ai playoff serve solo il successo. Bene Arsenal e Fenerbahce che si avvicinano agli ottavi, mentre nel Gruppo D l'Union Berlino è avanti in Belgio e al momento mantiene la seconda piazza davanti al Braga.

GRUPPO A

Arsenal-Zurigo 1-0: 17' Tierney

Bodo/Glimt-PSV 0-1: 36' aut. Sampsted

GRUPPO B

Din. Kiev-Fenerbahce 0-2: 23' Guler, 47' p.t. Arao

Rennes-AEK Larnaca 1-0: 17' Abline

GRUPPO C

Betis-HJK 1-0: 20' e 41' Ruibal

Roma-Ludogorets 0-1: 41' Rick

GRUPPO D

Royale Union-U. Berlino 0-1: 6' Michel

Braga-Malmoe 1-0: 36' Horta

CLASSIFICHE

GRUPPO A

Arsenal 15

PSV 13

Bodo/Glimt 4

Zurigo 3

GRUPPO B

Rennes 14

Fenerbahce 14

AEK 4

Dinamo Kiev 1

GRUPPO C

Betis 16

Ludogorets 10

Roma 7

HJK 1

GRUPPO D

Royale Union-SG 13

Union Berlino 12

Braga 10

Malmoe 1