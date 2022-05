Europa League, i risultati al 45': Eintracht a un passo dalla finale, i Rangers sognano

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Eintracht Francoforte vede la finale di Europa League al termine dei primi 45'. La formazione tedesca, dopo la vittoria per 2-1 conquistata a Londra, è in vantaggio anche nella sfida di ritorno contro il West Ham. Decide per ora la rete segnata da Borré al 26', ma la notizia migliore per gli uomini di Glasner è l'espulsione comminata al 19' a Cresswell, autore di un fallo su Hauge lanciato a rete.

Nell'altra semifinale, i Rangers dominano contro un Lipsia irriconoscibile e in balia degli avversari: sblocca il capocannoniere della competizione, il terzino Tavernier, raddoppia Kamara, poi Aribo si divora il 3-0.

Eintracht Francoforte-West Ham 1-0 (and. 2-1): 26' Borré

Rangers-Lipsia 2-0 (and. 0-1): 19' Tavernier, 24' Kamara