Europa League, i risultati delle 19: Milan raggiunto con l'uomo in più, United da Champions

Sono terminati i match delle 19 validi per i sedicesimi di finale di Europa League, risultati positivi per le due le italiane ma beffa finale per il Milan. A Belgrado i rossoneri vengono raggiunti sul 2-2 nei minuti di recupero, nonostante l'uomo in più. Tutto facile invece per la Roma a Braga, secco 2-0 e qualificazione in cassaforte.

Dinamo Kiev - Club Brugge 1-1 (ore 16.00): 62' Buyalskiy (D), 67' Mechele (B)

Braga - Roma 0-2 5' Dzeko (R), 87' Mayoral (M)

Krasnodar - Dinamo Zagabria 2-3: 15', 54' Petkovic (D), 29' Berg (K), 69' Claesson (K), 75' Atiemwen (D)

Olympiacos - PSV 4-2: 9' Bouchalakis (O), 14', 40' Zahavi (P), 37' M'Vila (O), 47' El Arabi (O), 83' Masouras (O)

Real Sociedad - Manchester United 0-4: 27', 57' Bruno Fernandes (M), 65' Rashford (M), 90' James (M)

Slavia Praga - Leicester 0-0

Stella Rossa - Milan 2-2: 42' aut. Pankov (S), 51' rig. Kanga (S), 61' rig. Hernandez (M), Pankov (S), 94'

Wolfsberger - Tottenham 1-4: 13' Son (T), 28' Bale (T), 34' Lucas Moura (T), 55' Liendl (W), 88' Vinicius (T)

Young Boys - Bayer Leverkusen 4-3 3' Fassnacht (Y), 19', 89' Siebatcheu (Y), 44' Meschack (Y), 49', 52' Schick (L), 68' Diaby (L)