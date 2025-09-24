Gol annullato a Mancini e poco altro: primo tempo di Nizza-Roma a reti inviolate

All’Allianz Riviera il primo tempo tra Nizza e Roma si chiude sullo 0-0, con i giallorossi che hanno provato a imporre il proprio gioco senza però riuscire a concretizzare. La squadra di Gasperini ha avuto un buon predominio territoriale, ma i padroni di casa hanno risposto con un pressing alto che al 12’ ha portato Mendy al tiro, terminato fuori misura. Nei primi venti minuti scarseggiano le occasioni: solo Kone ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce ben oltre la traversa.

La Roma cerca di accelerare con Dovbyk, che al 24’ si libera sulla destra e calcia verso la porta, trovando però la deviazione di un difensore. Nel finale di frazione i giallorossi si rendono pericolosi con una splendida giocata di Soule, bravo a verticalizzare per Mancini: il difensore, invece di calciare, prova un passaggio che non trova il compagno. L’azione prosegue e Tsimikas crossa ancora per Mancini, che stavolta insacca, ma la sua gioia dura poco: il gol viene annullato dall’assistente per posizione di fuorigioco.