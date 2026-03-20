Italiano-show in Europa, numeri incredibili: mai fuori nelle gare a eliminazione

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Vincenzo Italiano sa come si fa. Il Bologna azzera i nove punti di ritardo in campionato e riesce nella piccola grande impresa di eliminare la Roma dall’Europa League. Il tecnico dei rossoblù, che ai quarti di finale avranno l’impegnativo test con l’Aston Villa, conferma il proprio feeling con le partite a eliminazione diretta, a livello internazionale.

Gli incredibili numeri di Vincenzo Italiano

Quella dell’Olimpico è stata, considerando le competizioni europee, la 52ª panchina di Italiano in Europa: 26 vittorie, 15 pareggi, 11 sconfitte. Bilancio positivo, che migliora considerando le partite da dentro o fuori: esclusa la scorsa stagione - quando il suo Bologna si è fermato alla League Phase di Champions, senza affrontare questo tipo di partite - Italiano non è mai stato eliminato in gare a eliminazione diretta.

Nelle due stagioni alla Fiorentina, infatti, il suo percorso è arrivato sempre fino alla finale. Poi persa, in entrambe le edizioni di Conference giocate e questo - soprattutto per le modalità dei due ko - resta il vulnus. Le finali, però, non eliminano: chi perde arriva secondo, un dettaglio amaro ma spesso trascurato. Quanto a quest’anno, per ora il Bologna corre. Se poi sarà finale o meno, lo diranno le prossime gare.