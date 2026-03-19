Flop Lucca, che errore in Midtjylland-Nottingham: calcia alle stelle a tu per tu col portiere

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Lorenzo Lucca, partito titolare nel ritorno degli ottavi di Europa League tra Midtjylland e Nottingham, si è divorato un’occasione clamorosa tutto solo davanti al portiere, ma per sua fortuna l’esito finale è stato positivo per il Forest. Gli inglesi hanno superato i danesi ai calci di rigore, dopo un doppio confronto più complicato del previsto: all’andata avevano perso 0-1, mentre in Danimarca la squadra di Vitor Pereira ha pareggiato con l’ex bolognese Dominguez al 41’. Nella ripresa Yates ha portato i suoi in vantaggio, ma l’ex sassolese Erlic ha firmato l’1-2 che ha spinto la partita prima ai supplementari e poi ai rigori.

La qualificazione ai quarti dopo i calci di rigore

Dal dischetto i danesi sono stati disastrosi: bastano tre rigori a testa e Cho, Simsir e Chulufya li sbagliano tutti, regalando così la vittoria e la qualificazione al Nottingham Forest. Ai quarti di finale gli inglesi affronteranno il Porto, proseguendo la loro avventura europea nonostante le difficoltà incontrate nel doppio confronto con il Midtjylland.