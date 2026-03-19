Europa League, le formazioni ufficiali di Roma-Bologna: le scelte di Gasperini e Italiano
Sono ufficiali le formazioni per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in programma alle ore 21 all’Olimpico, dove la Roma ospiterà il Bologna dopo il pareggio per 1-1 dell’andata. La sfida promette spettacolo, con entrambe le squadre chiamate a dare il massimo per conquistare il passaggio ai quarti.
Le scelte dei tecnici
Mister Gasperini schiera Koné titolare, nonostante non sia al massimo della condizione, mentre El Shaarawy prende il posto di Pellegrini con Pisilli posizionato alle spalle di Malen. Sul fronte opposto, il Bologna risponde con Ravaglia, che sostituisce l’infortunato Skorupski, e con la conferma di Vitik in difesa, nonostante il pieno recupero di Heggem.
Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.
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