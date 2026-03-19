Ufficiale Gasp a casa! Il Bologna vince 4-3 a Roma ai supplementari: Italiano ai quarti di EL

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L’episodio decisivo arriva al 111’: il neo-entrato Cambiaghi dialoga in velocità con Dallinga, attacca lo spazio e batte Svilar

Il Bologna si conferma protagonista in Europa League, conquistando i quarti di finale al termine di una partita incredibile contro la Roma, chiusa 4-3 dopo i tempi supplementari. All’Olimpico va in scena una gara intensa e nervosa, piena di ribaltamenti: la squadra di mister Italiano passa in vantaggio con Rowe (22'), subisce il pari di Ndicka (32') e torna avanti nel recupero del primo tempo con il rigore di Bernardeschi (47'). Nella ripresa Castro firma un gol straordinario (58') che vale l’1-3 e sembra indirizzare la qualificazione verso gli ospiti, ma la Roma non molla: Malen riapre la partita dal dischetto (69') e Pellegrini completa la rimonta (80') con un sinistro preciso dal limite, portando il match ai supplementari.

Il gol di Cambiaghi regala il passaggio ai quarti

Nei tempi supplementari la stanchezza e la tensione si fanno sentire, ma il Bologna resta ordinato e paziente, aspettando l’occasione giusta. L’episodio decisivo arriva al 111’: il neo-entrato Cambiaghi dialoga in velocità con Dallinga, attacca lo spazio e batte Svilar con un sinistro che accarezza il palo prima di entrare. È il gol che vale il 3-4 e la qualificazione. Nel finale la Roma tenta un assalto disperato, ma non basta: il Bologna resiste e conquista il passaggio ai quarti, al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni.