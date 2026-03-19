Lucca titolare in Europa League! Il Nottingham deve rimontare in Danimarca
Di seguito le formazioni ufficiali delle partite delle 18.45 di Europa League, valide per il ritorno degli ottavi di finale:
FRIBURGO - GENT (andata 0-1)
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzukli, Grifo; Matanovic. All. Julian Schuster.
GENT (4-1-4-1): Lawal; Nkuba, Kongolo, Smets, Kayembe; Banbgoura; Karetsas, Heynen, Heymans, Adedejo-Sternberg; Bibout. All. Nicky Haynen.
ARBITRO: Oliver (Inghilterra)
LIONE - CELTA (andata 1-1)
LIONE (4-2-3-1): Greif; Kango, Mata, Niakhate, Tagliafico, Abner; Tolisso, Morton, Nartey; Endrick, Yaremchuk. All. Paulo Fonseca.
CELTA (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Carreira; Lopez, Duran, Swedberg. All. Claudio Giraldez.
ARBITRO: Peljto (Bosnia Erzegovina)
MIDTJYLLAND - NOTTINGHAM FOREST (andata 1-0)
MIDTJYLLAND (3-4-1-2): Olafsson; Diao, Erlic, Sorensen; Castillo, Bravo, Billing, Bak; Byskov; Junior Brumado, Osorio. All. Mike Tullberg.
NOTTINGHAM FOREST (4-4-1-1): Ortega; Dominguez, Abbott, Milenkovic, Morato; Ndoye, Yates, McAtee, Bakwa; Hutchisons; Lucca. All. Vitor Pereira.
ARBITRO: Zwayer (Germania)
Serie A Enilive 2025-2026
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