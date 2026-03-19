Ufficiale Europa League, il Nottingham di Lucca passa ai rigori e vola ai quarti: risultati e i verdetti

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Friburgo, Celta Vigo e Nottingham Forest si uniscono al Braga ai quarti di finale di Europa League. La squadra inglese in cui milita Lorenzo Lucca, schierato dal primo minuto dal tecnico Vitor Pereira, ha superato il Midtjylland solo ai calci di rigore, dopo un doppio confronto più difficile del previsto: all’andata gli inglesi avevano perso 0-1 e in Danimarca la squadra di Vitor Pereira era riuscita a pareggiare con l’ex bolognese Dominguez al 41’. Nella ripresa Yates ha firmato il sorpasso, ma l’ex Sassuolo Erlic ha riportato in parità il Midtjylland, portando la sfida prima ai supplementari e poi ai rigori. Dal dischetto i danesi sono stati disastrosi: bastano tre rigori a testa, tutti sbagliati da Cho, Simsir e Chulufya, regalando così la qualificazione agli inglesi. Questi i risultati:

Braga - Ferencvaros 4-0 (giocata martedì, andata 0-2)

11' e 53' R. Horta, 15' Grillitsch, 34' Martinez

Friburgo - Genk 5-1 (andata 0-1)

19' Ginter (F), 25' Matanovic (F), 39' Smets (G), 53' Grifo (F), 57' Suzuki (F), 79' Eggestein (F)

Lione - Celta 0-2 (andata 1-1)

61' Rueda, 90' + 2 Jutgla

Midtjylland - Nottingham Forest 1-3 d.c.r (andata 1-0)

41' Dominguez (N), 52' Yates (N), 69' Erlic (M)