Eurorivale - Barcellona gelato all'89'! Rimonta Granada e Xavi perde una pedina

Succede tutto nella ripresa tra Granada e Barcellona nella sfida valevole per la ventesima giornata de LaLiga. In apertura il vantaggio dei catalani con de Jong e per Xavi sembrava potesse arrivare la seconda vittoria di misura di fila. Invece, a un minuto dal 90', Puertas gela i blaugrana (in dieci uomini per l'espulsione di Gavi all'80') e manda in visibilio l'Estadio Nuevo Los Carmenes. Finisce 1-1, per l'eurorivale del Napoli in Europa League due punti persi e il mancato aggancio al terzo posto. L'altra brutta notizia sul fronte Barça riguarda l'infortunio di Eric Garcia.