Eurorivale - Granada, il sorteggio non aiuta in Copa del Rey: quarti di finale col Barcellona

Sorteggiati in giornata i quarti di finale di Copa del Rey. Si giocherà in gara secca dal 2 al 4 febbraio. Il Granada, prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha pescato l'avversario più complicato, il Barcellona. Questi gli accoppiamenti:

Granada-Barcellona

Betis-Athletic

Levante-Villarreal

Almeria-Siviglia