Eurorivali - Anche il Leicester fa 2-2 in trasferta: in classifica raggiunto Conte

Si sono concluse le gare del mercoledì di Premier League, valide per la 14esima giornata. Il Leicester, prossimo avversario del Napoli in Europa League, pareggia 2-2 fuori in casa con il Southampton, a segno per le Foxes Evans e Maddison. Successi esterni, entrambi per 2-1, di Chelsea e Manchester City rispettivamente contro Watford e Aston Villa. Ma il risultato che più colpisce è il successo netto del Liverpool nel derby in casa dell'Everton, 4-1 il finale per i Reds.

Questi i risultati della 14esima giornata:

Southampton-Leicester 2-2

Watford-Chelsea 1-2

West Ham-Brighton 1-1

Wolves-Burnley 0-0

Aston Villa-Manchester city 1-2

Everton-Liverpool 1-4

La classifica aggiornata

Chelsea 33

Manchester City 32

Liverpool 31

West Ham 24

Arsenal 23*

Wolves 21

Brighton 19

Leicester 19

Tottenham 19**

Manchester United 18*

Brentford 16*

Crystal Palace 16

Aston Villa 16

Everton 15

Southampton 15

Leeds 15

Watford 13

Burnley 10*

Norwich 10

Newcastle 7

* una partita in meno

** due partite in meno