Il weekend delle Eurorivali: vince l'AZ e la Real Sociedad mantiene la vetta

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e il ritorno dei campionati, ripartono anche le Coppe Europee, giunte al quarto turno della fase a gironi. Lazio, Juventus, Inter e Atalanta cercano di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, mentre Milan, Roma e Napoli proveranno a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Vediamo i risultati delle avversarie nei rispettivi raggruppamenti.

Il Napoli deve dimenticare in fretta la sconfitta in campionato contro il Milan e pensa già a chiudere la pratica Europa League. Giovedì i campani affronteranno il Rijeka, che non è sceso in campo nel weekend a causa di un focolaio scoppiato all'interno del gruppo squadra. La sfida per il momento non sembra essere a rischio. Continua l'ottimo momento della Real Sociedad, che batte 1-0 il Cadice in trasferta e resta in vetta alla Liga con tre punti di vantaggio sull'Atletico Madrid ma con due partite in più giocate. Stesso punteggio anche per l'AZ Alkmaar, settimo in Olanda dopo il successo sull'Emmen.