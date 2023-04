Juventus inguardabile e fortunata, ma l’1-1 con lo Sporting la manda in semifinale

Brutta ma semifinalista. Perché la Juventus soffre, gioca male ma l'1-1 dell'Alvalade contro lo Sporting basta per passare tra le Fab Four dell'Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta ma semifinalista. Perché la Juventus soffre, gioca male ma l'1-1 dell'Alvalade contro lo Sporting basta per passare tra le Fab Four dell'Europa League. La squadra di Allegri va in vantaggio contro lo Sporting dopo soli 9'. Angolo da sinistra, batti e ribatti in area ed è proprio Rabiot ad approfittarne con un bel mancino che trafigge Adan. L'Alvalade, tutto esaurito e in festa, si gela ma si sveglia dopo dieci minuti.

Alex Sandro sbaglia l'intervento su Edwards, palla in mezzo dalla destra, il tocco di Danilo finisce sulla traversa: sulla ribattuta si avventa Ugarte, steso in area dall'ingenuo Rabiot. Rigore netto: batte Edwards e pareggia subito i conti al 20'. Nella ripresa i bianconeri difendono il pareggio dal forcing dello Sporting che in almeno 3 occasioni, soprattutto nel finale, sfiora il 2-1. Ora la Juventus se la vedrà in semifinale con il Siviglia.