L'Europa League è un tabù per le italiane: solo il Napoli e altre 3 l'hanno vinta

Dal 1990 al 1999, infatti, soltanto tre squadre non italiane (Ajax '92, Bayern nel '96 e Schalke 04 nel '97) riuscirono a interrompere l'egemonia.

Il Milan non ha mai vinto l'Europa League. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, lo ha ricordato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara di questa sera, valida per l'andata dei playoff e che vedrà i suoi giocatori impegnati contro quelli del Rennes. Per il Diavolo, che dopo il Real Madrid è la seconda squadra con più Champions League in bacheca, la seconda competizione UEFA rappresenta una specie di tabù.

Mai in finale. Tra nuova e vecchia denominazione, il Milan vanta dodici partecipazioni. Non tantissime ma neanche poche, se si considera che in Coppa dei Campioni/Champions League si arriva a trenta. L'ultima volta, stagione 2020/2021, il percorso dei rossoneri si fermò agli ottavi di finale contro il Manchester United. In generale, però, oltre a non averla mai vinta il Diavolo non ci è neanche mai andato troppo vicino, dato che non ha mai disputato una finale.

Era una coppa italiana. Il tabù, almeno in anni recenti, riguarda però non soltanto il Milan ma in generale la Serie A. L'ultima apparizione di una italiana in finale è, come noto, recentissima, ma non felice: la Roma battuta dal Siviglia ai calci di rigore in quel di Budapest a maggio 2023. In precedenza, vi era stata l'Inter di Conte, superata dal Villarreal a maggio 2021. E pensare che negli anni '90 la coppa era praticamente "italiana". Dal 1990 al 1999, infatti, soltanto tre squadre non italiane (Ajax '92, Bayern nel '96 e Schalke 04 nel '97) riuscirono a interrompere l'egemonia della Serie A su un trofeo alzato negli anni da Napoli, Juventus (due volte), Inter (due volte), Parma (due volte) e che portò in finale anche Lazio, Torino, Roma e Fiorentina.