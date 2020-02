La Roma approda agli ottavi di EL: solo 1-1 col Gent, decisiva la vittoria dell'andata

E' agli ottavi di finale di Europa League la Roma di Fonseca. Pareggio per 1-1 in casa del Gent, con i padroni di casa in vantaggio al 25' con la rete di David, alla quale ha risposto Kluivert che ha rimesso in piedi la partita appena quattro minuti dopo. Pareggio che non ha trovato ulteriori sterzate e risultato che è rimasto inviariato fino al fischio finale: in virtù della vittoria nel match di andata all'Olimpico, con la rete di Perez, i giallorossi approdano agli ottavi di finale di Europa League.