Liverpool, Klopp consiglia Spalletti: "Scamacca e Immobile possono giocare insieme"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di ritorno di domani in casa dell'Atalanta dopo il 3-0 orobico ad Anfield una settimana fa:

Gasperini ha detto che a quanto pare il lupo non era così cattivo...

"C'è una favola che è cappuccetto rosso ed il lupo cattivo... Una ottima metafora per risvegliare gli animi. E' stato difficile preparare la squadra per il ritorno e non so cosa accadrà, ma sicuramente è una partita super importante e lo faremo vedere in campo".

Come ha visto Scamacca? Può diventare importante anche per la Nazionale italiana all'Europeo?

"L'Italia è molto importante per me, è la prima cosa a cui penso la mattina quando mi sveglio... (ride, ndr). Scherzi a parte, è un ottimo giocatore molto bravo in ciò che fa, dovrebbe forse concentrarsi più sulla porta ma è un ottimo giocatore, completo come attaccante. Poi c'è anche Immobile, che ha un profilo diverso ma secondo me possono giocare insieme, sono complementari e sarebbero difficili da marcare".