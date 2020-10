Nove contagiati per l'AZ, ma domani gioca: confermata la partita di campionato

E' di pochi minuti fa la notizia dei 9 positivi tra dirigenti e calciatori per l'Az Alkmaar, prossima avversaria del Napoli in Europa League con la partita in programma giovedì prossimo. Intanto, la stessa società olandese informa i suoi tifosi che è stata confermata la partita prevista domani alle 20 contro il Venlo in casa.