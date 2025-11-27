Roma avanti, Midtjylland quasi mai pericoloso: 1-0 all’intervallo

All’Olimpico si chiude il primo tempo e la Roma va al riposo avanti 1-0 sul Midtjylland. Una prima frazione ben controllata dagli uomini di Gasperini, subito aggressivi e pericolosi: nei primi minuti Soulé impegna due volte la difesa danese, preludio al gol del vantaggio. Al 7’, infatti, El Aynaoui firma la sua prima rete europea in giallorosso, girando di prima intenzione il preciso cross di Celik e infilando il pallone all’angolino.

Il Midtjylland prova a reagire, ma il possesso resta saldamente nelle mani della Roma, che gestisce ritmi e campo. L’unica nota stonata arriva poco prima della mezz’ora: Manu Koné, colpito alla caviglia, è costretto al cambio e lascia il posto a Cristante. Nel finale Pellegrini sfiora il raddoppio con un destro deviato che sfila a centimetri dal palo.