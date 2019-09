Roma-Basaksehir, formazioni ufficiali: prima da titolare per l'ex Diawara

Prima partita per la Roma in Europa League contro l'Istanbul Basaksehir valida per il Gruppo J. Fonseca aveva annunciato diverse variazioni rispetto alla gara vinta contro il Sassuolo e le formazioni ufficiali confermano questa anticipazione del tecnico romanista. Restano fuori Mancini, Florenzi, Veretout, Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini, mentre si rivede dal primo minuto Pastore. Esordio da titolare anche per Spinazzola e Diawara, solo subentrato nel derby pareggiato contro la Lazio prima della sosta. Il tecnico portoghese conferma anche Pau Lopez e lascia a sedere ancora una volta Mirante, mentre in difesa si rivede Juan Jesus dopo gli orrori della partita di campionato contro il Genoa. Ecco le formazioni ufficiali:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Basaksehir (4-3-3): Gunok; Caicara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic, Topal, Kahveci; Visca, Gulbrandsen, Arda Turan