Sorpresa a Varsavia: il Leicester (con le riserve) è sotto 1-0 col Legia al 45'

Termina il primo tempo di Legia Varsavia-Leicester, match valido per lo stesso gruppo del Napoli di Europa League, con i polacchi in vantaggio per 1-0. Al 31' il Legia sblocca il match grazie alla rete di Emreli: l'attaccante azero supera un paio di avversari e appena fuori area prende la mira e calcia in tete all'angolino basso di destra, palo-gol.