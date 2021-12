Spartak, il portiere Selikhov: "La gara della mia vita, il rigore compensa 3 anni di tormento"

Decisivo con il rigore parato al 96', il portiere dello Spartak Alexander Selikhov ha commentato la qualificazione agli ottavi ai media ufficiali del club:

"Sono stato ricompensato dopo 3 anni di tormento. Grazie a Dio, la squadra è stata grande, ha combattuto. Per me è stata la partita della mia vita. Rigore? L'istinto ha funzionato, in generale volevo stare al centro perché Peckhart a volte calcia al centro ed altre a sinistra, ed invece ha cambiato idea. Primo posto? Lo meritano i nostri tifosi e noi stessi lo stavamo aspettando da molto tempo".