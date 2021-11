Spartak, Rui Vitoria si gioca la panchina: le scelte contro il Krasnodar

Il tecnico dello Spartak Mosca, Rui Vitoria, si gioca la panchina. Il prossimo avversario del Napoli in Europa League è atteso dal match di campionato contro il Krasnodar in programma alle 17. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Krasnodar (4-2-3-1): Safonov; Trindade de Vilhena, Stotskiy, Sorokin, Kaio Fernando; Krychowiak, Chernikov; Spertsyan, Cabella, Claesson; Córdoba Copete.

Spartak Mosca (3-5-2): Selikhov; Caufriez, Dzhikiya, Kutepov; Ayrton, Moses, Promes, Umiarov, Ignatov; Sobolev, Larsson.

STARTING XI



🛡️ Caufriez, Gigot, Dzhikiya start

Ignatov in the middle

Promes, Larsson, Sobolev all play



