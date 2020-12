Tottenham, Mourinho: "Siamo tra i più forti in Europa League, ma ne arrivano 8 dalla Champions"

José Mourinho, allenatore del Tottenham, alla vigilia della trasferta sul campo del LASK Linz si è espresso così' sulla corsa al titolo in Europa League: "In Europa League siamo uno dei cavalli più importanti, dobbiamo ammetterlo. Una squadra inglese in Europa League è certamente importante, ma altri club forti entreranno nella competizione dalla Champions, cosa che come sapete non ho mai condiviso, ma è così. Sicuramente otto club che non hanno fatto bene in Champions, invece di tornare a casa, vengono in Europa League e cambieranno la dinamica della competizione”