UFFICIALE - Roma, niente da fare per Mourinho: respinto ricorso UEFA, salterà 4 gare europee

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopo la squalifica di quattro giornate subita da Josè Mourinho lo scorso 21 giugno in merito ai fatti di Siviglia-Roma, i giallorossi hanno fatto ricorso per ridurre la sanzione. Tutto inutile perché la UEFA ha respinto il ricorso della Roma: confermate le quattro giornate a Mourinho. Lo si legge sul sito dell'organismo europeo. Per vedere di nuovo lo Special One in panchina in Europa, dunque, la Roma dovrà attendere la 5ª giornata della fase a gironi della prossima Europa League, in programma giovedì 30 novembre.