UFFICIALE - Umtiti prolunga e spalma ingaggio, così il Barcellona piò tesserare Ferran Torres

Si sblocca il calciomercato del Barcellona grazie al... rinnovo di contratto di Samuel Umtiti. Il difensore francese ha infatti deciso di prolungare l'accordo fino a giugno 2026, spalmandosi l'ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino a giugno 2023. "Con tale operazione - si legge -, il club non acquisisce alcun maggiore impegno economico nei confronti del calciatore .

L'FC Barcellona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Samuel Umtiti per lo sforzo e l'affetto che ha dimostrato nei confronti del Club. Con questa estensione del contratto, l'FC Barcellona estende il suo fair play e potrà iscrivere Ferran Torres nella Professional Football League".