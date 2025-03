Ufficiale Viktoria Plzen-Lazio, le formazioni: Pedro titolare al posto dell’infortunato Zaccagni

La Lazio torna in campo in Europa League. La formazione di Marco Baroni affronterà questa sera il Viktoria Plzen nell'andata degli ottavi di finale della competizione con l'obiettivo di porre le basi per la partita di ritorno che si giocherà fra una settimana all'Olimpico.

Le scelte del Viktoria

Koubek si affida a Durosinmi in attacco supportato Vydra e Sulc mentre a centrocampo con il capitano Kalvach gioca Cerv. In difesa davanti a Jedlicka spazio a Dweh, Markovic e Jemelka con Memic e Cadu sulle corsie laterali.

L'undici biancoceleste

Senza Zaccagni Marco Baroni si affida in attacco a Dia con Isaksen, Pedro e Noslin ad agire sulla linea di trequarti. A centrocampo con Rovella c’è ovviamente Guendouzi con Marusic, Giogo, Romagnoli e Nuno Tavares a protezione della porta di Provedel

Le formazioni ufficiali

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Noslin; Dia.