Ufficiale
Napoli Primavera, domani sfida al Porto in Youth League: i convocati di Nocerino
Il Napoli Primavera affronta il Porto nella quarta giornata di Youth League. Ecco l'elenco dei 20 convocati dal tecnico Antonio Nocerino
Il Napoli Primavera si prepara alla trasferta europea contro il Porto, valida per la quarta giornata di UEFA Youth League. La formazione azzurra, allenata da Antonio Nocerino, scenderà in campo mercoledì allo Estadio Menezes di Oporto, con calcio d'inizio fissato alle 12:00 locali (13:00 italiane).
Porto-Napoli Primavera, i convocati di Nocerino
Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico azzurro per la sfida di Youth League. Di seguito l'elenco completo: Convocati Napoli Primavera: Amendola, Barido, Branchizio, D'Angelo, De Stefano, Lepre, Liccardo, Mane, Marotta, Melnyk, Merone, Natale, Pengue, Pereyra, Picardi, Riccio, Russo, Santella, Saviano, Zappalà.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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