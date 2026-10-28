Ufficiale

Primavera, successo 2-1 in Coppa Italia contro lo Spezia: avanti ai sedicesimi

Primavera, successo 2-1 in Coppa Italia contro lo Spezia: avanti ai sedicesimi
Oggi alle 18:00Giovanili
di Fabio Tarantino

Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 2-1 ai 32esimi di finale di Coppa Italia allo Stadio Piccolo di Cercola. Le reti degli azzurrini: 12' Ghetti (autogol), 90' Ascione.

Il Napoli si qualifica ai sedicesimi di finale dove affronterà il Bari.

Napoli: Merone, Liccardo (82' Ascione), Candela, De Michele, Natale, Marotta, Esposito (67' Barido), D'Angelo, Saviano (67' Pengue), Anic (59' Chiaiese), Favicchio (46' Rovetini). All. Nocerino